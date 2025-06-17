Что подготовили для детей на площадках «Лета в Москве»

Какие мероприятия пройдут для детей в рамках проекта «Лето в Москве» в ближайшие дни? Квизы по сказкам, мастер-классы по рисованию, ретроигры, чемпионат «Камень, ножницы, бумага» и многое другое — для юных москвичей и их родителей подготовили насыщенную программу.





Например, на Чистопрудном бульваре на свежем воздухе всех желающих научат создавать пейзажи, зарисовки и натюрморты в разных художественных техниках.





В «Зеленом маркете» расскажут, как создавать дизайн, определять размер будущего изделия и завязывать надежные узелки.





Чем заняться на городских площадках с 18 по 22 июня, можно узнать на сайте mos.ru.