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Что подготовили для детей на площадках «Лета в Москве»
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Весело провести время можно будет уже с 18 по 22 июня undefined
Новости

Что подготовили для детей на площадках «Лета в Москве»

Весело провести время можно будет уже с 18 по 22 июня

Какие мероприятия пройдут для детей в рамках проекта «Лето в Москве» в ближайшие дни? Квизы по сказкам, мастер-классы по рисованию, ретроигры, чемпионат «Камень, ножницы, бумага» и многое другое — для юных москвичей и их родителей подготовили насыщенную программу.  


Например, на Чистопрудном бульваре на свежем воздухе всех желающих научат создавать пейзажи, зарисовки и натюрморты в разных художественных техниках.


В «Зеленом маркете» расскажут, как создавать дизайн, определять размер будущего изделия и завязывать надежные узелки. 


Чем заняться на городских площадках с 18 по 22 июня, можно узнать на сайте  mos.ru.

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#москва #дети #досуг
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