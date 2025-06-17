«Времена и эпохи»: десятки экскурсий и квестов на Тверской площади

В программе фестиваля были десятки мастер-классов, экскурсий, квестов и реконструкции сражений времен Ярослава Мудрого, Александра Невского и Николая Первого. Площадка на Тверской площади называлась «Старая Москва начала XX века».





Все гости фестиваля «Времена и эпохи» смогли своими глазами увидеть Золотой век Древней Руси, живую ретроспективу героизма 1805-1815 годов, московские хроники победного 1945-го и десятки других важнейших вех истории.





Любители музыки с восхищением разглядывали виниловые пластинки. Вот альбом «Энергия» группы «Алиса», вот — песни Александра Розенбаума, а здесь — лучшие композиции Владимира Высоцкого.





Узнать, как проходил фестиваль «Времена и эпохи» с 11 по 15 июня, можно по ссылке на официальном сайте проекта.