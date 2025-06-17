«Времена и эпохи»: десятки экскурсий и квестов на Тверской площади

Гости и жители Москвы могли прийти на Тверскую площадь и оказаться в прошлом веке. В столице состоялся исторический фестиваль «Времена и эпохи», который превратил город в одну большую машину времени. Праздник проводился в рамках проекта «Лето в Москве».
В программе фестиваля были десятки мастер-классов, экскурсий, квестов и реконструкции сражений времен Ярослава Мудрого, Александра Невского и Николая Первого. Площадка на Тверской площади называлась «Старая Москва начала XX века».
Все гости фестиваля «Времена и эпохи» смогли своими глазами увидеть Золотой век Древней Руси, живую ретроспективу героизма 1805-1815 годов, московские хроники победного 1945-го и десятки других важнейших вех истории.
Любители музыки с восхищением разглядывали виниловые пластинки. Вот альбом «Энергия» группы «Алиса», вот — песни Александра Розенбаума, а здесь — лучшие композиции Владимира Высоцкого.
Узнать, как проходил фестиваль «Времена и эпохи» с 11 по 15 июня, можно по ссылке на официальном сайте проекта.