Основатель Совета блогеров рассказала, почему предложила Госдуме запретить рекламу эскорт-услуг

Основатель Совета блогеров рассказала Daily Storm, почему предложила Госдуме запретить рекламу эскорт-услуг. По словам Валерии Рытвиной, интервью с девушками с сомнительной репутацией смотрят в том числе дети. И для них эскортницы — плохой пример для подражания, указала основатель Совета блогеров.





Рытвина сообщила, что ее инициативу одобрил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов: «Поддержал и согласился после доработки ее внести. Над законопроектом будем работать совместно летом».





«В последнее время мы все чаще видим, что на интервью и ток-шоу приглашают девушек, которые (будем называть вещи своими именами) занимаются проституцией. Прикрывая это красивым словом «эскорт». Люди, приглашающие девушек на программы, общаются с ними с позиции: как вы добились такого успеха? Это не порицается. На примере таких «героинь» романтизируется сфера интимных услуг», — заявила Рытвина.





Она пояснила, что эскортницы во время интервью дают пошаговый план, «дорожную карту»: куда пойти, где найти агента, как поднять чек, рассказывают о бизнес-процессах своего ремесла. «И это все в открытом доступе! Эти материалы, интервью смотрят в том числе несовершеннолетние», — заметила собеседница.





«Понятно, что каждый занимается чем может в рамках Уголовного кодекса. Но приходить и популяризировать эту сферу, привлекая туда новеньких... Считаю, эту ситуацию надо изменить. Инициатива в части поправки к КоАП может на это повлиять. И сериалы, и фильмы [про эскорт] допустимы, но если это не романтизация такой деятельности», — добавила она.





Сам Свинцов считает, что пропаганда эскорта должна быть приравнена к пропаганде проституции. Критерии принадлежности к этой сфере будут определять эксперты, уточнил депутат.





Он обратил внимание, что в настоящее время есть «огромное количество подкастов, где молодые и не всегда молодые дамы рассказывают, как хорошо они живут за счет мужчин, сопровождая их на различные мероприятия, в том числе и в кровати».





Это абсолютно недопустимо, уверен депутат. «Мы должны как общество признать это фактически пропагандой проституции, пускай даже, так сказать, завуалированной красивыми какими-то фразами, просто это вычистить», — заключил он.





Также парламентарий рассказал RTVI, что поправки о запрете пропаганды проституции и эскорта будут объединены. До этого в интервью «Известиям» Свинцов говорил, что вместе с Советом блогеров обсуждает изменения в статье 6.21 КоАП РФ. Поправки предполагают запрет на популяризацию и рекламу эскорт-услуг. Нарушителей может наказать штрафом в размере до одного миллиона рублей.