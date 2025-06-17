КНДР отправит пять тысяч военных строителей для восстановления Курской области

Власти Северной Кореи отправят пять тысяч военных строителей для восстановления Курской области, об этом рассказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Также Пхеньян предоставит тысячу саперов.





В России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах, погибших при освобождении территории России, добавил Шойгу.





Секретарь Совбеза выразил надежду, что в ближайшее время между Россией и КНДР спустя более чем 30 лет возобновятся авиарейсы.





Шойгу находится с очередным визитом в Пхеньяне. Это уже его третья поездка в КНДР за последние три месяца.