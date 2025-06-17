В ЕС предложили полностью запретить закупки российского газа к концу 2027 года вне зависимости от ситуации на Украине

Еврокомиссия предложила полностью запретить странам ЕС закупки газа в России к концу 2027 года. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе.





Он подчеркнул, что «краткосрочные контракты будут запрещены с 2026 года, долгосрочные должны прекратиться до конца 2027 года».





Еврокомиссия намерена создать механизмы для защиты запрета от обхода странами ЕС. Он добавил, что ЕК планирует провести этот запрет не как внешнеполитическое решение, а как торговую норму.





Йоргенсен подчеркнул, что «чем меньше российского газа на рынке», тем Европа «свободнее и сильнее». Запрет на поставки газа из России для стран Евросоюза останется в силе вне зависимости от ситуации на Украине, указал еврокомиссар.