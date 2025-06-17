Аэропорт Домодедово конфисковали в доход государства

Аэропорт Домодедово стал собственностью государства. Решение о передаче холдинга стоимостью более триллиона рублей принял Арбитражный суд Московской области. Этого добивалась Генпрокуратура.





По версии ведомства, бенефициары Дмитрий Каменщик и Валерий Коган в нарушение закона вывели 18 миллиардов рублей прибыли стратегического предприятия за границу под видом выплаты долгов и дивидендов. В прокуратуре также упоминали, что бизнесмены являются иностранными резидентами: Каменщик — Турции и ОАЭ, Коган — Израиля.





В 2024-м Каменщик и Коган решили создать «ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями». Для этого они обратились в ФАС с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО «ДМЕ Холдинг».





Ответчики не раскрыли властям реальную структуру владения холдингом, в том числе скрыв статус Когана как лица, контролирующего компании в холдинге, и сведения о его израильском гражданстве. По версии надзора, юрлицо по-прежнему фактически находится под иностранным контролем. В пресс-службе Домодедово говорили, что на предприятии «строго соблюдаются все требования российского законодательства».





«Коммерсантъ» писал, ссылаясь на источник, что Каменщик получал паспорта и виды на жительство других стран «вынужденно», для ведения бизнеса за рубежом. Более того, он давно отказался от иностранного подданства, уведомив власти. У Когана вообще не было иностранного гражданства.