Новости
Новости 18+
St
Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало россиянам не посещать Израиль
18+
В Египте дипломаты также призвали граждан России к осторожности undefined
Новости

Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало россиянам не посещать Израиль

В Египте дипломаты также призвали граждан России к осторожности

Посольство РФ в Израиле настоятельно рекомендует гражданам России воздержаться от посещения еврейского государства до нормализации ситуации.


Также россиянам, находящимся в Израиле, посоветовали уехать, если есть такая возможность. Те, кто остается, должны соблюдать указания местных властей и быть вблизи безопасных мест, добавили в дипмиссии. 


Кроме того, российское посольство в Египте призвало россиян быть осторожными после атаки Израиля на Иран. Дипломаты указали на территориальную близость Израиля и не исключили возможные ответные действия со стороны Ирана.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена резкой эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и осуждает ее.


МИД России по поручению Владимира Путина вскоре выпустит развернутое заявление насчет эскалации между Израилем и Ираном, добавил пресс-секретарь президента.


13 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Нация львов». Он объяснил, что удары направлены на уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана. По данным СМИ, в результате атак были повреждены стратегические объекты, погибли высокопоставленные военные и научные сотрудники. Иран, Израиль, а также Ирак закрыли свое воздушное пространство и перевели силы в режим повышенной готовности.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#мид рф #израиль #иран #египет
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...