Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало россиянам не посещать Израиль

Посольство РФ в Израиле настоятельно рекомендует гражданам России воздержаться от посещения еврейского государства до нормализации ситуации.





Также россиянам, находящимся в Израиле, посоветовали уехать, если есть такая возможность. Те, кто остается, должны соблюдать указания местных властей и быть вблизи безопасных мест, добавили в дипмиссии.





Кроме того, российское посольство в Египте призвало россиян быть осторожными после атаки Израиля на Иран. Дипломаты указали на территориальную близость Израиля и не исключили возможные ответные действия со стороны Ирана.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена резкой эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и осуждает ее.





МИД России по поручению Владимира Путина вскоре выпустит развернутое заявление насчет эскалации между Израилем и Ираном, добавил пресс-секретарь президента.





13 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Нация львов». Он объяснил, что удары направлены на уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана. По данным СМИ, в результате атак были повреждены стратегические объекты, погибли высокопоставленные военные и научные сотрудники. Иран, Израиль, а также Ирак закрыли свое воздушное пространство и перевели силы в режим повышенной готовности.