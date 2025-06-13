Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов на всех границах

Израиль в ожидании ответной атаки Ирана мобилизует десятки тысяч резервистов. Об этом заявил в своем видеообращении начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.





«В это время я прошу вас поддержать бойцов ЦАХАЛ, действующих с силой и решительностью на ближних и дальних фронтах. Мы призываем десятки тысяч солдат и приводим их в готовность на всех границах», — отметил он.





Генерал-лейтенант добавил, что Израиль «не гарантирует легких побед и простых решений», однако его ответ Тегерану «будет отличаться от всего, что было раньше». Он подчеркнул, что израильтяне «полностью готовы к обороне и защите граждан».





Ранее представитель израильской армии сообщил, что Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов. Иран в ответ запустил по Израилю более 100 беспилотников.





О начале операции «Нация львов» объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он уточнил, что удары направлены на уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана.





Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что Израиль «своим ударом уготовил себе горькую и мученическую судьбу» и должен ожидать «сурового наказания».