Минобороны РФ сообщило об уничтожении 125 дронов ВСУ

Дежурными средствами противовоздушной обороны с 21:45 мск четверга до 05:25 мск пятницы перехвачено и уничтожено 125 украинских беспилотников, из них больше половины нейтрализовано над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





В ведомстве уточнили, что 70 БПЛА сбиты над Крымом, 15 — над Орловской, по 11 — над Курской и Саратовской областями, девять — над Белгородской областью, семь дронов — над Черным морем и по одному — над Брянской и Воронежской областями.





Представитель Росавиации Артем Кореняко в 05:11 мск сообщал, что в аэропортах Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.