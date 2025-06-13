«Москва — на волне. Рыбная неделя»: настоящие морские деликатесы в парке на Яузе

Одна из площадок была оборудована и в парке на Яузе. Гости праздника отдыхали, наблюдали за птицами и рыбами или же занимались спортом. Здесь же открывали мир изящного японского искусства оригами и учили лепить из марципана. Были созданы мастер-классы на различную тематику.





Дети также могли покататься на карусели. Самые маленькие катались в сопровождении взрослых.





Организовали досуг для людей всех возрастов: детям было весело, взрослым — интересно, а пожилым людям — комфортно. Сюда приходили целыми семьями и отлично проводили время с друзьями и родными.





Приезжали на мероприятия даже гости из регионов дальнего зарубежья. Например, в Капотне устроили международный чемпионат по рыбной ловле по принципу «поймал — отпусти». Здесь были судьи из Китая и Сербии.





Подробности о фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» можно узнать на официальном сайте проекта, а также погрузиться в атмосферу праздника, посмотрев видеоролик.