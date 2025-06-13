Цены на нефть резко выросли после атаки Израиля на Иран

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5,43 доллара, до 74,79 доллара, а WTI — на 5,55 доллара, до 73,59 доллара за баррель, пишет Reuters. Этот уровень стал максимальным с конца января.





Отмечается также рост стоимости золота и швейцарского франка. В то же время американские и азиатские индексы начали терять в цене.





По данным экспертов, рост цен мог быть спровоцирован не только событиями в Персидском заливе, но и недавними договоренностями между США и Китаем. 11 июня стало известно, что стороны договорились о снижении пошлин: американские пошлины на китайские товары снизятся до 55%, китайские на американские — до 10%. Также китайские студенты смогут опять обучаться в вузах США.





Утром 13 июня Израиль нанес ряд авиаударов по Ирану, целью которых были объекты ядерной программы Ирана и военное руководство страны.





Армия обороны Израиля назвала эти атаки «точными превентивными ударами», а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной операции.





Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что Израиль «своим ударом уготовил себе горькую и мученическую судьбу» и должен ожидать «сурового наказания».