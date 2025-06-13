Пятеро детей стали жертвами пожара в Подмосковье, младшему из погибших был всего месяц

В поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа загорелся частный жилой дом. В результате происшествия погибли пятеро детей. До прибытия спасательных подразделений из горящего здания успели эвакуировать и госпитализировать женщину.





В ходе ликвидации пожара на площади 72 квадратных метра были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. Среди погибших — месячный младенец, годовалый ребенок, а также дети в возрасте 9, 11 и 17 лет.





Как сообщает пресс-служба главка МЧС по Московской области, в момент происшествия в доме отсутствовал пожарный извещатель, который мог бы своевременно предупредить звуковым сигналом об опасности.





На месте возгорания работают 16 пожарных и четыре единицы спецтехники. Дознаватели МЧС России выясняют подробности трагедии.





20 апреля оперативные службы сообщили, что в Челябинской области при пожаре погибли четыре ребенка, в Астрахани — пять детей. Все они оставались дома без родителей.