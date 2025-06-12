Путин заявил, что Россия создает войска беспилотных систем и накопила большой опыт

Россия создает как отдельный род войска беспилотных систем, а также накопила хороший опыт работы в этой области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по рассмотрению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.





Он подчеркнул, что «надо обеспечить максимально быстрое и качественное развертывание и развитие» беспилотных систем.





«Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем», — добавил российский лидер.





В зоне СВО на счету операторов БПЛА — до половины уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии, рассказал президент.





По его словам, борьба с дронами потребовала «новых подходов и нестандартных решений». По мнению Путина, нужно работать над созданием универсальной системы ПВО, которая бы работала и против ракет, и реактивных снарядов, и БПЛА.