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Путин заявил, что Россия создает войска беспилотных систем и накопила большой опыт
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Он призвал к внедрению универсальной ПВО против разных типов воздушных целей undefined
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Путин заявил, что Россия создает войска беспилотных систем и накопила большой опыт

Он призвал к внедрению универсальной ПВО против разных типов воздушных целей

Россия создает как отдельный род войска беспилотных систем, а также накопила хороший опыт работы в этой области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по рассмотрению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.


Он подчеркнул, что «надо обеспечить максимально быстрое и качественное развертывание и развитие» беспилотных систем. 


«Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем», — добавил российский лидер. 


В зоне СВО на счету операторов БПЛА — до половины уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии, рассказал президент.


По его словам, борьба с дронами потребовала «новых подходов и нестандартных решений». По мнению Путина, нужно работать над созданием универсальной системы ПВО, которая бы работала и против ракет, и реактивных снарядов, и БПЛА.

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#вооружения #пво #владимир путин #сво
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