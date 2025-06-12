Бородай продолжил перепалку с Венедиктовым и ответил на слова о «сереньком человеке»

Депутат Александр Бородай ответил на выпад журналиста Алексея Венедиктова (иноагент). В интервью Юрию Дудю (иноагент) экс-главред «Эха Москвы» вспомнил, что учившийся в его школе Бородай был «сереньким» мальчиком.





«По мнению Венедиктова, я, конечно, серенький человек. Но что ему еще говорить про меня? Его взяли за живое, и ему пришлось отплевываться. Насчет того, что он меня помнит, он лжет. Что касается его комсомольской деятельности, он был яростным активистом. Это чистая правда, которую могут подтвердить многие», — сказал Daily Storm Бородай.





Словесный конфликт начался с воспоминаний Бородая об учителе Венедиктове, который преподавал в его школе. По словам депутата, тот имел прозвище Козел Бонифаций и был ярым ленинцем. Венедиктов в ответ заявил, что бывший премьер-министр ДНР Бородай в 2014 году сам действовал по методичке вождя.





«Ленин был антинациональным лидером, а я русский патриот. И меня всегда обвиняли в каком-то черносотенном национализме. Но я даже не открещиваюсь от этих обвинений, наоборот, воспринимаю их с гордостью. Меня даже в другой школе в комсомол не приняли, потому что у меня «белогвардейские убеждения». Я туда и не стремился», — парировал Бородай.





До карьеры журналиста Алексей Венедиктов 20 лет работал школьным учителем, 19 из которых преподавал историю в средней общеобразовательной школе №875 города Москвы. В этой школе учились бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, член СПЧ Кирилл Кабанов и бывший министр финансов России Михаил Задорнов.