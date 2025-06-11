«Высшее сопровождение»: как отбирают эскортниц на ПМЭФ

Уже 18 июня в Петербурге стартует ПМЭФ — главное деловое событие страны, куда традиционно съезжаются топ-менеджеры, политики, инвесторы и прочие важные персоны. В кулуарах форума обсуждают не только экономику. По слухам, VIP-гостям требуются не менее статусные спутницы — эффектные и умные девушки, умеющие блистать не только внешностью, но и интеллектом.





В нескольких агентствах сопровождения Daily Storm подтвердили: сейчас самый жаркий сезон. Спрос на девушек высокий особенно — на тех, у кого за плечами диплом вуза и опыт светской беседы.





«Моделей начали бронировать еще примерно за месяц до форума, и с каждым днем ажиотаж все больше. Наших девушек туда отправится достаточно много», — рассказывают в одном из московских агентств.





Но пройти на ПМЭФ не так просто. Потенциальных спутниц ждет жесткий отбор — под конкретные запросы клиентов.





«Главное — это пожелания клиента. Мужчина ставит четкий запрос. И уже, исходя из этого, мы подбираем для него спутницу. Внешность, образование, манера общения, возраст, медийность и очень много других факторов учитываются», — поясняют сотрудники эскорта.





В питерском агентстве IMG Model тоже отмечают: сейчас в тренде девушки, с которыми интересно поговорить.





«Ключевым в такой истории является наличие высшего образования, ведь, как правило, клиенты являются очень серьезными людьми, поэтому девушки обязаны уметь поддержать диалог на любую тему», — подчеркивают они.





Подготовка к форуму — отдельная история: моделей учат не только тому, как выглядеть, но и как общаться.





«Девушки, помимо привлекательной внешности, должны также быть интересными собеседниками, с разносторонним внутренним миром. Но одежда тоже важна. Дресс-код достаточно стандартный — аккуратный, приятный, ухоженный внешний вид. Открытый, вульгарный, вызывающий стиль неприемлем», — добавляют в IMG Model.





Перед подбором на форум каждая модель проходит проверку. Сотрудники «IMG Model» отмечают, что рынок сопровождения девушками окутан разными мифами, которые часто далеки от реальности, и именно подобные слухи придаются большой огласке в СМИ.





По их мнению, людям интереснее знать конфиденциальные подробности профессии девушек: «но могу вас заверить, что работа данной индустрии на таких мероприятиях мало отличается от других видов услуг для успешных людей», — уточнили они.





Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. Это не только деловая, но и символическая площадка, где обсуждают будущее экономики, ищут партнеров и демонстрируют статус. В 2024 году форум собрал более 21 800 участников из 139 стран. В 2025-м он пройдет с 18 по 21 июня. И, как видно, к нему тщательно готовятся не только участники из списка «Форбс».