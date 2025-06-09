Renault может лишиться обратного пути в Россию из-за производства дронов на Украине

Французский автопроизводитель Renault, недавно обсуждавший возможность возвращения на российский рынок, оказался в центре скандала: Минобороны Франции сообщило о планах компании наладить выпуск беспилотников на Украине. В Госдуме уже заявили: если информация подтвердится, концерну закроют обратный путь в Россию, откуда он ушел в 2022-м. Власти и эксперты расценивают действия Renault как участие в военном конфликте на стороне Киева.





Глава военного ведомства Франции Себастьян Лекорню 6 июня объявил, что «крупный французский автопроизводитель» запустит на Украине выпуск БПЛА, однако название фирмы не уточнил.





Изготовлением дронов будет заниматься Renault, утверждает радиостанция France Info. По ее информации, концерн будет заниматься выпуском беспилотников совместно с двумя французскими оборонными предприятиями, а производство расположится в нескольких десятках или сотнях километров от линии фронта.





В Госдуме уже предупредили Renault о проблемах с возобновлением бизнеса в РФ, если новость окажется правдой. «Провинившийся» автоконцерн не сможет вернуться в страну, которую бомбили его беспилотники, сказали Daily Storm в комитете Госдумы по экономической политике.





«По всей видимости, Renault сделала свой исторический выбор. Если будет подтверждаться информация о том, что они сегодня активно развивают свой бизнес на Украине, то любые разговоры о предпринимательских инициативах в России будут излишними», — подчеркнул зампред комитета Артем Кирьянов.





Также депутат от «Единой России» говорит, что в РФ не ждут возвращения всех компаний, которые ушли из-за санкций. Поэтому в любом случае французскому концерну придется доказать, что он не помешает нашим, отечественным производителям, а сам бренд будет вести себя предельно корректно.





«У нас уже есть ограничения для тех, кто помогает ВСУ. <...> В зависимости от того, какие были отношения с нашим противником, им присваивают статус [иноагента или экстремиста]», — напомнил первый замглавы комитета депутат от КПРФ Николай Арефьев.





В ход может пойти и рекомендация президента России. Иностранным фирмам могут позволять вернуться в РФ, однако им будут ставить условия, а возможность повторного появления каждой компании в России будет рассматриваться индивидуально, приводит слова Путина депутат-коммунист.





Также новость о планах Renault выпускать оружие на Украине прокомментировали в МИД России. «Видимо, реалистично оценивают свои автомобильные перспективы — потеряли рынок», — заявила РИА Новости представитель ведомства Мария Захарова.





Возобновление продаж авто от французского концерна в России обсуждалось в феврале 2025 года. Исполнительный директор фирмы Лука де Мео не исключил возвращения производителя машин на российский рынок.





«Честно говоря, я не думал об этом сценарии, потому что ситуация постоянно меняется… У нас есть опция — посмотрим, что будет дальше», — отметил руководитель Renault в интервью Financial Times.





На новость отреагировали и в АвтоВАЗе. Глава отечественной компании Максим Соколов потребовал: в случае возвращения в Россию Renault должна будет компенсировать Волжскому автомобильному заводу около 112,5 миллиарда рублей, инвестированных в заводы французов в годы их отсутствия.