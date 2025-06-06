Месть за диверсантов и мошенников: какие дела рассматривали в атакованном белгородском суде

Утром 6 июня беспилотники ВСУ дважды атаковали Октябрьский районный суд в Белгороде. Во время последнего прилета в здании находился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Наряду с рядовыми разбирательствами в стенах учреждения рассматривали дела в отношении участников украинских кол-центров, диверсантов и противников спецоперации, заметил Daily Storm.





В марте 2025 года Генпрокуратура направила в Октябрьский районный суд дело против украинских мошенников. РИА Новости писало, что в разбирательствах фигурируют пять человек, похитивших у россиян более 69 миллионов рублей. Деньги они выманивали под предлогом переводов на «безопасные счета».





Также Октябрьский районный суд рассматривал дела диверсантов. Весной 2024-го в его стенах арестовали члена «Русского добровольческого корпуса*». У мужчины изъяли взрывное устройство. По версии правоохранительных органов, он готовил теракты против военных в городе Валуйки.





Кроме этого, в сентябре 2023 года журналисты белгородского издания Fonar .tv сообщали, что Октябрьский суд вынес самое большое в Белгороде количество решений о дискредитации армии России. Тогда их было пять.





По состоянию на июнь 2025 года — уже 14, проверил Daily Storm. Постановление по последнему делу вынесено в апреле, следует из картотеки на сайте суда. Белгородца оштрафовали на 30 тысяч рублей за украинский националистический лозунг.





Вечером 12 февраля 2025 года мужчина отдыхал в местной наливайке. В показаниях говорится, что выпивший начал приставать к незнакомцам и скандалить. Параллельно он выкрикивал популярную у ультраправых украинцев фразу, а на просьбы прекратить не реагировал.





6 июня ВСУ нанесли два удара по Октябрьскому районному суду в Белгороде. Во время второго прилета в здании находился губернатор Вячеслав Гладков. По информации из Telegram-канала политика, пострадали два мирных жителя. Как рассказали Daily Storm в суде, среди сотрудников учреждения жертв нет.





Также 6 июня в результате подрыва в Белгородской области с рельс сошел тепловоз. ЧП произошло в Прохоровском районе. Движение поездов было задержано на 2,5 часа.





* Запрещенная террористическая организация.