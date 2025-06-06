Украинские беспилотники атаковали здание суда в Белгороде, где находился губернатор

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали Октябрьский районный суд в Белгороде, в то время как там находился губернатор Вячеслав Гладков. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.





Гладков приехал осмотреть последствия от первой атаки и попал под второй удар, нанесенный с помощью беспилотника самолетного типа. Глава региона не пострадал.





По словам Гладкова, ранения получил водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом. Его госпитализировали с баротравмой.





Кроме того, взрывом выбило окна и повредило фасад здания суда. Губернатор отметил, что ВСУ намеренно бьют по столице Белгородской области, пытаясь таким образом дестабилизировать работу органов власти.





Ранее Гладков сообщил о подрыве железнодорожного полотна в Прохоровском районе, в результате чего с путей сошел резервный тепловоз.