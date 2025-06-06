Полицейского обвинили в получении взятки от главреда URA.RU

В Екатеринбурге начальника отдела уголовного розыска ОП №10 Андрея Карпова обвинили в получении взятки по делу свердловского редактора информационного агентства URA.RU Дениса Аллаярова. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.





Также полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. Аллаярову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.





Ленинский городской суд Екатеринбурга 6 июня изберет Карпову и Аллаярову меру пресечения.





В информагентстве URA.RU считают, что Аллаяров стал «жертвой оговора со стороны своего дяди», Карпова. По данным издания, полицейский был ранее задержан по другому делу и рассказал следствию о даче взятки, чтобы облегчить свою учесть.





Аллаяров вину не признает и дачу взятки отрицает, добавили в информагентстве. Официально эта информация не подтверждена.