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«Москва — на волне. Рыбная неделя»: рыбные открытия в ВАО
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Гости фестиваля могут попробовать атлантическую сельдь и палтус undefined
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«Москва — на волне. Рыбная неделя»: рыбные открытия в ВАО

Гости фестиваля могут попробовать атлантическую сельдь и палтус

В Москве продолжается фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». До 8 июня работает площадка в ВАО. Здесь настоящий рай для любителей рыбки. В продаже есть атлантическая сельдь, шпроты, палтус, разные виды красной рыбы. Есть и деликатесы! Цены приятно удивляют.

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Кроме того, гостей угощают рыбными блюдами. В зоне фуд-корта можно попробовать бутерброды с сардинами, а также жареную рыбу. Повара с радостью делятся своими секретными рецептами и устраивают гастрономические шоу. Наблюдать за этим интересно и «вкусно».


Любимое занятие детей на всех фестивалях в рамках проекта «Лето в Москве» — мастер-классы, которые проводят бесплатно. На востоке столицы учат лепить из марципана. Это удивительное занятие, которое увлекает и развивает.


На площадке в Восточном административном округе также устраивают спортивные соревнования, чтобы определить самого сильного жителя. Победители получают медали и призы от «Активного гражданина».


На фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» приходят всей семьей. Каждый найдет здесь развлечение. Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.

#москва #рыба #фестиваль
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