«Москва — на волне. Рыбная неделя»: рыбные открытия в ВАО

Кроме того, гостей угощают рыбными блюдами. В зоне фуд-корта можно попробовать бутерброды с сардинами, а также жареную рыбу. Повара с радостью делятся своими секретными рецептами и устраивают гастрономические шоу. Наблюдать за этим интересно и «вкусно».





Любимое занятие детей на всех фестивалях в рамках проекта «Лето в Москве» — мастер-классы, которые проводят бесплатно. На востоке столицы учат лепить из марципана. Это удивительное занятие, которое увлекает и развивает.





На площадке в Восточном административном округе также устраивают спортивные соревнования, чтобы определить самого сильного жителя. Победители получают медали и призы от «Активного гражданина».





На фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» приходят всей семьей. Каждый найдет здесь развлечение. Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.