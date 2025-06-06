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Тепловоз сошел с рельсов в результате подрыва в Белгородской области
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Повреждена часть железнодорожного полотна undefined
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Тепловоз сошел с рельсов в результате подрыва в Белгородской области

Повреждена часть железнодорожного полотна

В Прохоровском районе Белгородской области произошел сход резервного тепловоза, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.


По предварительной информации, под рельсы было заложено взрывное устройство. Глава региона добавил, что пострадавших в результате происшествия нет.


Однако часть железнодорожного пути была повреждена. Ремонтная бригада приступила к восстановлению участка.


Движение поездов было задержано на 2,5 часа. В данное время все составы уже следуют в соответствии с графиком.


Ранее сообщалось о подрыве железнодорожного пути в Воронежской области. По данным ФСБ, взрывное устройство сработало непосредственно перед прохождением поезда.


Повреждение состава удалось предотвратить благодаря действиям машиниста и поездной бригады, применивших экстренное торможение. Пострадавших в результате ЧП нет.

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#белгородская область #сход поезда #гладков
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