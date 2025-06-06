Тепловоз сошел с рельсов в результате подрыва в Белгородской области

В Прохоровском районе Белгородской области произошел сход резервного тепловоза, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.





По предварительной информации, под рельсы было заложено взрывное устройство. Глава региона добавил, что пострадавших в результате происшествия нет.





Однако часть железнодорожного пути была повреждена. Ремонтная бригада приступила к восстановлению участка.





Движение поездов было задержано на 2,5 часа. В данное время все составы уже следуют в соответствии с графиком.





Ранее сообщалось о подрыве железнодорожного пути в Воронежской области. По данным ФСБ, взрывное устройство сработало непосредственно перед прохождением поезда.





Повреждение состава удалось предотвратить благодаря действиям машиниста и поездной бригады, применивших экстренное торможение. Пострадавших в результате ЧП нет.