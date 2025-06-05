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В ФСБ сообщили о подрыве железнодорожного пути в Воронежской области
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Из-за ЧП задерживаются свыше 20 поездов дальнего следования undefined
Новости

В ФСБ сообщили о подрыве железнодорожного пути в Воронежской области

Из-за ЧП задерживаются свыше 20 поездов дальнего следования

Железнодорожный путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва. Об этом заявила Федеральная служба безопасности.


Избежать трагических последствий удалось благодаря действиям поездной бригады и машиниста — они применили экстренное торможение, отметили в ведомстве.


Предварительно, есть основания для возбуждения уголовного дела о терроризме, подчеркнули в ФСБ.


По последней информации, из-за повреждения путей задерживаются 26 поездов, рассказали представители РЖД, а также компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».


Ранее о повреждении дороги сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отмечал, что пострадавших в результате инцидента нет. 

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#фсб #взрыв #воронежская область
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