В ФСБ сообщили о подрыве железнодорожного пути в Воронежской области

Железнодорожный путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва. Об этом заявила Федеральная служба безопасности.





Избежать трагических последствий удалось благодаря действиям поездной бригады и машиниста — они применили экстренное торможение, отметили в ведомстве.





Предварительно, есть основания для возбуждения уголовного дела о терроризме, подчеркнули в ФСБ.





По последней информации, из-за повреждения путей задерживаются 26 поездов, рассказали представители РЖД, а также компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».





Ранее о повреждении дороги сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отмечал, что пострадавших в результате инцидента нет.