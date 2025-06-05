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Россия восстановит самолеты поврежденные при атаке ВСУ на аэродромы
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Замглавы МИД РФ Рябков призвал не верить фейкам undefined
Новости

Россия восстановит самолеты поврежденные при атаке ВСУ на аэродромы

Замглавы МИД РФ Рябков призвал не верить фейкам

Поврежденные во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских аэродромов самолеты восстановят. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. 


«Техника <...> не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться», — цитирует ТАСС Рябкова.


Он призвал «следовать информации, которая была распространена по каналам Министерства обороны». 


Минобороны России ранее сообщило, что 1 июня украинские военные при помощи FPV-дронов атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, уточняли в ведомстве. 


Пожар потушили, жертв среди военнослужащих и гражданских не было. Минобороны России назвало атаки на аэродромы терактами и заявило о задержании некоторых подозреваемых в их организации.


Позже президент США Дональд Трамп в беседе с президентом России Владимиром Путиным утверждал, что Вашингтон не был в курсе планов Киева атаковать аэродромы на территории РФ. По словам американского лидера, российский коллега решительно заявил, что Москва обязательно даст ответ на украинские атаки. 

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#минобороны #мид рф #рябков #атака
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