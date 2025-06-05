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«Большие сомнения, что это правильное поведение со стороны силовых структур»: в СЖР поддержали коллег из URA.RU
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Главред агентства получила телесные повреждения, сообщили в Союзе журналистов Коллаж: Daily Storm
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«Большие сомнения, что это правильное поведение со стороны силовых структур»: в СЖР поддержали коллег из URA.RU

Главред агентства получила телесные повреждения, сообщили в Союзе журналистов

Коллаж: Daily Storm

В Союзе журналистов России (СЖР) поддержали коллег из URA.RU и пообещали оказать им любую помощь. В уральском издании силовики провели обыски с кувалдой. Главред агентства получила телесные повреждения, утверждают в Союзе журналистов.


«Мы готовим заявление о поддержке коллег, готовы оказывать им любую помощь — правовую и другую, которая понадобится. И очень странно, что мероприятия проходят в такой демонстративной форме, когда правоохранители с кувалдами зачем-то врываются в офис редакции», — сказал Daily Storm управляющий делами СЖР, глава секретариата Денис Токарский.


«Стоит оно того или нет — большие-большие сомнения, что это правильное поведение со стороны силовых структур», — добавил он.


Организация уже связывалась с коллегами. Главный редактор агентства Диана Козлова получила телесные повреждения, адвокат будет сопровождать ее на медицинское освидетельствование, рассказал представитель СЖР.


Пока неизвестно, что стало поводом для обысков в URA.RU, говорит Токарский. Есть только неофициальная информация в СМИ о том, что журналисты якобы пользовались какими-то сливами от силовых структур. 


«Но я могу сказать — как человек, который сам 15 лет проработал в уральской прессе: у любого издания на Урале, наверное, есть свои информаторы в различных структурах государственной власти, в том числе и в силовых. У многих журналистов есть такие коллеги, такие контакты. Видимо, вопрос — в степени чувствительности этой информации в данном случае», — предположил управделами СЖР.


Редакция URA.RU 5 июня сообщила, что силовики проводят у них обыски. Правоохранители остановили работу головного офиса агентства в Екатеринбурге и заблокировали работу редакции. По информации СМИ, задержаны редактор издания Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров.

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Dailystorm - В URA.RU заявили, что обыски в их офисе не связаны с «Альянсом врачей»
#силовики #обыски #журналисты #кувалда #ura.ru
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