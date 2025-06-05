«Большие сомнения, что это правильное поведение со стороны силовых структур»: в СЖР поддержали коллег из URA.RU

В Союзе журналистов России (СЖР) поддержали коллег из URA.RU и пообещали оказать им любую помощь. В уральском издании силовики провели обыски с кувалдой. Главред агентства получила телесные повреждения, утверждают в Союзе журналистов.





«Мы готовим заявление о поддержке коллег, готовы оказывать им любую помощь — правовую и другую, которая понадобится. И очень странно, что мероприятия проходят в такой демонстративной форме, когда правоохранители с кувалдами зачем-то врываются в офис редакции», — сказал Daily Storm управляющий делами СЖР, глава секретариата Денис Токарский.





«Стоит оно того или нет — большие-большие сомнения, что это правильное поведение со стороны силовых структур», — добавил он.





Организация уже связывалась с коллегами. Главный редактор агентства Диана Козлова получила телесные повреждения, адвокат будет сопровождать ее на медицинское освидетельствование, рассказал представитель СЖР.





Пока неизвестно, что стало поводом для обысков в URA.RU, говорит Токарский. Есть только неофициальная информация в СМИ о том, что журналисты якобы пользовались какими-то сливами от силовых структур.





«Но я могу сказать — как человек, который сам 15 лет проработал в уральской прессе: у любого издания на Урале, наверное, есть свои информаторы в различных структурах государственной власти, в том числе и в силовых. У многих журналистов есть такие коллеги, такие контакты. Видимо, вопрос — в степени чувствительности этой информации в данном случае», — предположил управделами СЖР.





Редакция URA.RU 5 июня сообщила, что силовики проводят у них обыски. Правоохранители остановили работу головного офиса агентства в Екатеринбурге и заблокировали работу редакции. По информации СМИ, задержаны редактор издания Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров.