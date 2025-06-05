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В URA.RU заявили, что обыски в их офисе не связаны с «Альянсом врачей»
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Правоохранители изымают технику и документы, пишут СМИ undefined
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В URA.RU заявили, что обыски в их офисе не связаны с «Альянсом врачей»

Правоохранители изымают технику и документы, пишут СМИ

В редакции URA.RU подтвердили, что силовики проводят обыски в агентстве, и заявили, что претензии правоохранителей не связаны с профсоюзом «Альянс врачей» (признан Минюстом НКО-иноагентом). Сотрудники СК остановили работу головного офиса агентства в Екатеринбурге и заблокировали работу редакции. 


Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Следователей интересуют «источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области». 


«Журналисты редакции читают публикации в разных Telegram-каналах с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании [со стороны] врачей («Альянс врачей». — Примеч. Daily Storm) или иных ситуациях речи не идет», — уточняется в сообщении URA.RU. 


РИА Новости со ссылкой на силовые структуры пишет, что из редакции изымают технику и документы. 


Ранее издание 66.ru сообщило о возможном задержании главного редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова и корреспондента по криминалу Сергея Бодрова.

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#обыски #екатеринбург #журналисты
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