В URA.RU заявили, что обыски в их офисе не связаны с «Альянсом врачей»

В редакции URA.RU подтвердили, что силовики проводят обыски в агентстве, и заявили, что претензии правоохранителей не связаны с профсоюзом «Альянс врачей» (признан Минюстом НКО-иноагентом). Сотрудники СК остановили работу головного офиса агентства в Екатеринбурге и заблокировали работу редакции.





Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Следователей интересуют «источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области».





«Журналисты редакции читают публикации в разных Telegram-каналах с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании [со стороны] врачей («Альянс врачей». — Примеч. Daily Storm) или иных ситуациях речи не идет», — уточняется в сообщении URA.RU.





РИА Новости со ссылкой на силовые структуры пишет, что из редакции изымают технику и документы.





Ранее издание 66.ru сообщило о возможном задержании главного редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова и корреспондента по криминалу Сергея Бодрова.