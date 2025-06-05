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«Москва — на волне. Рыбная неделя»: международный чемпионат в Капотне
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Победитель смог поймать 13 килограммов рыбы undefined
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«Москва — на волне. Рыбная неделя»: международный чемпионат в Капотне

Победитель смог поймать 13 килограммов рыбы

Рыбалку мечты для настоящих профессионалов организовали в российской столице. Там прошел чемпионат по рыбной ловле по принципу «поймал — отпусти». Соревнования состоялись на берегу Москвы-реки в Капотне и проводились в рамках девятого фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя». 

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Среди судей — признанные мастера рыболовного спорта. Например, заместитель Ассоциации рыболовов городов Хунань, Юэян и Линьсян Ли Лимин (Китай) и двукратный чемпион мира Неманья Дамнянович (Сербия). И, конечно, их российские коллеги. 


Победитель уже известен. Это мастер спорта из Серпухова Александр Узелков. Его улов составил более 13 килограммов.


Но попробовать себя в этом деле могут не только профи, но и все желающие, для кого рыбалка — увлекательное хобби. Впереди — соревнования для любителей. Они пройдут 7 и 8 июня в музее-заповеднике «Коломенское», на Большом Чертановском пруду и Большом Графском пруду в Вешняках.


В рамках праздника проходят не только соревнования, но и мастер-классы для людей всех возрастов. Можно попробовать и кулинарные шедевры из рыбы и морепродуктов. 


Подробнее о фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» можно узнать на официальном сайте проекта по ссылке, а для погружения в атмосферу праздника можно посмотреть видеоролик. 

#москва #чемпионат #рыбалка
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