«Москва — на волне. Рыбная неделя»: международный чемпионат в Капотне

Среди судей — признанные мастера рыболовного спорта. Например, заместитель Ассоциации рыболовов городов Хунань, Юэян и Линьсян Ли Лимин (Китай) и двукратный чемпион мира Неманья Дамнянович (Сербия). И, конечно, их российские коллеги.





Победитель уже известен. Это мастер спорта из Серпухова Александр Узелков. Его улов составил более 13 килограммов.





Но попробовать себя в этом деле могут не только профи, но и все желающие, для кого рыбалка — увлекательное хобби. Впереди — соревнования для любителей. Они пройдут 7 и 8 июня в музее-заповеднике «Коломенское», на Большом Чертановском пруду и Большом Графском пруду в Вешняках.





В рамках праздника проходят не только соревнования, но и мастер-классы для людей всех возрастов. Можно попробовать и кулинарные шедевры из рыбы и морепродуктов.





Подробнее о фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» можно узнать на официальном сайте проекта по ссылке, а для погружения в атмосферу праздника можно посмотреть видеоролик.