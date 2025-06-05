«Продвигает ЛГБТ и дискредитирует политику России»: Генпрокуратура признала деятельность The British Council нежелательной

Генеральная прокуратура России признала организацию The British Council («Британский совет»), занимающуюся культурными связями и образовательными программами Соединенного Королевства, нежелательной на территории РФ. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.





В сообщении отмечается, что, несмотря на позиционирование организации как независимой структуры, ее деятельность строится в соответствии с приоритетами правительства Великобритании. Организация подотчетна парламенту и получает финансирование от внешнеполитического ведомства страны.





В надзорном органе также указали, что совет использует образовательную и культурную деятельность — включая просветительские мероприятия и преподавание английского языка — для продвижения долгосрочных интересов и ценностей Великобритании в области образования, культуры и молодежной политики. Среди прочего The British Council способствует распространению идей, связанных с ЛГТБ*, а также дискредитации государственной политики России.





The British Council прекратила работу в России в 2018 году по требованию МИД РФ. Министерство выдвинуло его после высылки российских дипломатов из Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери, известным как «дело Скрипалей».





* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.