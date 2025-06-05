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«Продвигает ЛГБТ и дискредитирует политику России»: Генпрокуратура признала деятельность The British Council нежелательной
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В ведомстве заявили, что организация полностью подотчетна британскому правительству undefined
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«Продвигает ЛГБТ и дискредитирует политику России»: Генпрокуратура признала деятельность The British Council нежелательной

В ведомстве заявили, что организация полностью подотчетна британскому правительству

Генеральная прокуратура России признала организацию The British Council («Британский совет»), занимающуюся культурными связями и образовательными программами Соединенного Королевства, нежелательной на территории РФ. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.


В сообщении отмечается, что, несмотря на позиционирование организации как независимой структуры, ее деятельность строится в соответствии с приоритетами правительства Великобритании. Организация подотчетна парламенту и получает финансирование от внешнеполитического ведомства страны.


В надзорном органе также указали, что совет использует образовательную и культурную деятельность — включая просветительские мероприятия и преподавание английского языка — для продвижения долгосрочных интересов и ценностей Великобритании в области образования, культуры и молодежной политики. Среди прочего The British Council способствует распространению идей, связанных с ЛГТБ*, а также дискредитации государственной политики России.


The British Council прекратила работу в России в 2018 году по требованию МИД РФ. Министерство выдвинуло его после высылки российских дипломатов из Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери, известным как «дело Скрипалей».


* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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#великобритания #генпрокуратура #нежелательные организации
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