Сервис «Мосбилет» запустил функцию «Покупай сейчас, заполняй потом»

В городском сервисе «Мосбилет» появилась новая функция «Покупай сейчас, заполняй потом». С ее помощью оформлять билеты на мероприятия можно еще быстрее. Новая функция позволяет мгновенно оформить билеты на концерт или спектакль, не вводя необходимые данные сразу. Заполнить билет можно когда удобно, но не позже чем за три часа до начала концерта или спектакля.





Заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов рассказал, что воспользоваться функцией просто: после выбора мероприятия и при открытии онлайн-формы покупки нужно поставить галочку напротив строки «Заполню персональные данные позже», а затем перейти к оплате, нажав на кнопку «Далее».





После оплаты билет отправят на указанную почту и он будет доступен в личном кабинете на mos.ru. Недостающие данные можно внести там же или по ссылке, которая придет вместе с билетом на электронную почту.





Руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин отметил, что

один из самых частых запросов был связан с ситуациями, когда пользователь не знает заранее, с кем пойдет на спектакль или концерт, а данные всех посетителей предлагалось вводить сразу при покупке билетов.





По словам Фурсина, с новым функционалом отложенного введения данных в сервисе «Мосбилет» можно не переживать, что приобретенный билет останется неиспользованным.