В Воронежской области поврежден участок железной дороги, движение поездов приостановлено

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о повреждении железнодорожного полотна на участке дороги на юге региона. Происшествие привело к остановке нескольких поездов.





«Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет», — написал Гусев в Telegram-канале.





Он подчеркнул, что причину повреждения полотна установят специалисты.





По данным Baza, причиной ЧП мог стать взрыв, это случилось между станциями Евдаково и Сагуны к югу от Воронежа.





В ЮВЖД (Юго-Восточная железная дорога) подтвердили, что инцидент произошел на данном участке, и уточнили, что в пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов.