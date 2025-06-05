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В Воронежской области поврежден участок железной дороги, движение поездов приостановлено
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Никто не пострадал, рассказал глава региона Гусев undefined
Новости

В Воронежской области поврежден участок железной дороги, движение поездов приостановлено

Никто не пострадал, рассказал глава региона Гусев

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о повреждении железнодорожного полотна на участке дороги на юге региона. Происшествие привело к остановке нескольких поездов.


«Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна. Пострадавших нет», — написал Гусев в Telegram-канале. 


Он подчеркнул, что причину повреждения полотна установят специалисты.


По данным Baza, причиной ЧП мог стать взрыв, это случилось между станциями Евдаково и Сагуны к югу от Воронежа.


В ЮВЖД (Юго-Восточная железная дорога) подтвердили, что инцидент произошел на данном участке, и уточнили, что в пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов.

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#поезда #гусев #воронежская область #повреждения
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