Силовики пришли с обысками в офис URA.RU в Екатеринбурге

В редакции информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге проходят обыски. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщают ТАСС и «РБК Екатеринбург».





Издание 66.ru пишет о возможном задержании главного редактора свердловской редакции издания Дениса Аллаярова и корреспондента по криминалу Сергея Бодрова.





Предварительно, обыски могут быть связаны с финансированием в 2020 году агентства организацией «Альянс врачей»*, об этом сообщает РИА Новости.





20 мая в телекомпанию «БАРС» (Иваново) и квартиру ее главного редактора Сергея Кустова пришли сотрудники силовых структур с обыском.





По предварительным сведениям, причиной визита правоохранителей стал февральский материал журналистов, которые опубликовали обращение родственников военных, пропавших без вести в зоне СВО (к кому было обращение, в новости не уточняется). Тогда суд также признал материал дискредитацией армии и оштрафовал Кустова на 100 тысяч рублей.





*организация признана Минюстом России иностранным агентом.