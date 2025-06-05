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Силовики пришли с обысками в офис URA.RU в Екатеринбурге
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По предварительной информации, задержаны два сотрудника СМИ undefined
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Силовики пришли с обысками в офис URA.RU в Екатеринбурге

По предварительной информации, задержаны два сотрудника СМИ

В редакции информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге проходят обыски. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщают ТАСС и «РБК Екатеринбург».


Издание 66.ru пишет о возможном задержании главного редактора свердловской редакции издания Дениса Аллаярова и корреспондента по криминалу Сергея Бодрова.


Предварительно, обыски могут быть связаны с финансированием в 2020 году агентства организацией «Альянс врачей»*, об этом сообщает РИА Новости. 


20 мая в телекомпанию «БАРС» (Иваново) и квартиру ее главного редактора Сергея Кустова пришли сотрудники силовых структур с обыском.


По предварительным сведениям, причиной визита правоохранителей стал февральский материал журналистов, которые опубликовали обращение родственников военных, пропавших без вести в зоне СВО (к кому было обращение, в новости не уточняется). Тогда суд также признал материал дискредитацией армии и оштрафовал Кустова на 100 тысяч рублей. 


*организация признана Минюстом России иностранным агентом.

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#сми #обыски #екатеринбург #журналисты
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