Президент России Владимир Путин и папа римский Лев XIV впервые провели телефонный разговор. Они обсудили укрепление отношений между Москвой и Святым Престолом, а также то, что украинские власти делают ставку на эскалацию конфликта.





С обеих сторон отмечен большой личный вклад папы римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым Престолом. Было условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей.





По просьбе патриарха Кирилла российский лидер передал папе римскому пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими церквями.





При обмене мнениями по ситуации на Украине Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем, а также то, что для окончательного разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины.





Президент сообщил о достигнутых в ходе второго раунда переговоров РФ и Украины конкретных договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших. Акцентировано, что российская сторона принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками.





Глава государства обратил особое внимание на то, что Киев делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории.





В связи с линией Киева на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой Престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине, рассказали в пресс-службе Кремля.





Разговор носил конструктивный характер, с обеих сторон выражено намерение продолжить контакты, подчеркнули в Кремле.





8 мая Роберт Фрэнсис Прево был избран конклавом 267-м папой римским. Он стал первым в истории понтификом из США и взял имя Лев XIV.