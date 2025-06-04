Трамп: Путин решительно заявил, что ему придется отреагировать на недавнее нападение Украины на российские аэродромы

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, беседа продлилась один час и 15 минут. В том числе политики обсудили атаку Украины на российские аэродромы.





«Это был хороший разговор, но не разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на аэродромы», — написал политик в соцсети Truth Social.





Стороны также обсудили безъядерный статус Ирана. По словам Трампа, он заявил Путину, что Тегеран не может обладать ядерным оружием, и выразил мнение, что стороны «пришли к согласию» по данному вопросу.





Президент России также предложил свое участие в переговорах с Ираном и отметил, что он, возможно, мог бы помочь в скорейшем завершении этого вопроса.





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что мировые лидеры провели телефонный разговор. Помощник президента РФ Ушаков в ближайшее время проведет брифинг об итогах беседы.