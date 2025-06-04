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Путин заявил, что Киеву не нужен мир, поскольку власти Украины делают ставку на террор
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По его словам, перемирие может быть использовано ВСУ для передышки undefined
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Путин заявил, что Киеву не нужен мир, поскольку власти Украины делают ставку на террор

По его словам, перемирие может быть использовано ВСУ для передышки

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с кабинетом министров заявил, что нынешним украинским властям «мир не нужен», поскольку их «волнует только сохранение власти». Президент выступил после докладов главы переговорной группы Владимира Мединского о результатах встреч в Стамбуле, а также силовиков о терактах в Курской и Брянской областях.


Путин, выслушав доклад Мединского о том, что Украина сначала согласилась, а потом отказалась от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям, заявил: это происходит не в первый раз и это «не удивляет». 


Российский лидер подчеркнул, что киевские власти организуют теракты и «в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне». 


«Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить, кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием?» — сказал он.

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Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об украинском следе в трех терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях.


Бомбы для теракта на Брянщине были снаряжены взрывчаткой иностранного производства, использовался украинский блок управления, рассказал Бастрыкин. Мощность составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте, уточнил он. 

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