Бастрыкин доложил Путину об украинском следе в терактах в Брянской и Курской областях

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об украинском следе в трех терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Доклады заслушал президент РФ Владимир Путин.





Бомбы для теракта на Брянщине были снаряжены взрывчаткой иностранного производства, использовался украинский блок управления, рассказал Бастрыкин. Мощность составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте, уточнил он.





Следователи установили места закладки трех взрывных устройств в Брянской области, где произошло обрушение моста.





В районе брянской деревни Мякишево (это недалеко от места первого подрыва, случившегося 31 мая) из схрона изъяли 13 килограммов пластида и блоки управления украинского производства.





На перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области обнаружены два несработавших взрывных устройства, отметил глава СК.





До трагедии, с 20 по 25 мая, силовики в Брянской области проводили мероприятия по обезвреживанию украинской диверсионно-разведывательной группы.





Во время теракта на железной дороге в Курской области произошел подрыв пяти СВУ, указал Бастрыкин. Он подчеркнул, что все три теракта на железной дороге в Брянской и Курской областях организованы украинскими спецслужбами. Ущерб от происшествий составил более миллиарда рублей, добавил он.





Путин, комментируя случившееся, заявил, что власти Украины перерождаются в террористическую организацию. На просьбу Киева о встрече на уровне глав государств президент ответил вопросом: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм?»





Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд. По данным местных властей, погибли семь человек, в том числе машинист Павел Мишин, пострадали 104 человека.





Также в ночь на 1 июня железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области обрушился на автомобильную дорогу. В результате пострадали машинист и два его помощника.