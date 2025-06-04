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Бастрыкин доложил Путину об украинском следе в терактах в Брянской и Курской областях
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Ущерб от происшествий составил более миллиарда рублей, добавил он undefined
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Бастрыкин доложил Путину об украинском следе в терактах в Брянской и Курской областях

Ущерб от происшествий составил более миллиарда рублей, добавил он

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об украинском следе в трех терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Доклады заслушал президент РФ Владимир Путин. 


Бомбы для теракта на Брянщине были снаряжены взрывчаткой иностранного производства, использовался украинский блок управления, рассказал Бастрыкин. Мощность составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте, уточнил он. 


Следователи установили места закладки трех взрывных устройств в Брянской области, где произошло обрушение моста.  


В районе брянской деревни Мякишево (это недалеко от места первого подрыва, случившегося 31 мая) из схрона изъяли 13 килограммов пластида и блоки управления украинского производства. 


На перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области обнаружены два несработавших взрывных устройства, отметил глава СК. 


До трагедии, с 20 по 25 мая, силовики в Брянской области проводили мероприятия по обезвреживанию украинской диверсионно-разведывательной группы. 


Во время теракта на железной дороге в Курской области произошел подрыв пяти СВУ, указал Бастрыкин. Он подчеркнул, что все три теракта на железной дороге в Брянской и Курской областях организованы украинскими спецслужбами. Ущерб от происшествий составил более миллиарда рублей, добавил он. 


Путин, комментируя случившееся, заявил, что власти Украины перерождаются в террористическую организацию. На просьбу Киева о встрече на уровне глав государств президент ответил вопросом: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм?»


Вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд. По данным местных властей, погибли семь человек, в том числе машинист Павел Мишин, пострадали 104 человека.


Также в ночь на 1 июня железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области обрушился на автомобильную дорогу. В результате пострадали машинист и два его помощника.

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#украина #теракт #александр бастрыкин
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