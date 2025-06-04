В Корпорации МСП заявили, что блогер Щепихин никогда там не работал

В Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) сообщили Daily Storm, что блогер Арег Щепихин никогда у них не работал.





«Данный гражданин (Арег Щепихин) никогда не работал и не работает в настоящее время в АО «Корпорация МСП», — уточнили в дирекции по маркетингу и взаимодействию со СМИ.





Ранее сообщалось, что Щепихин, позиционировавший себя бизнесменом и кочуем, в TenChat указал место работы и должность — топ-менеджер «Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» (МСП). Однако данных о нем на сайте компании нет, указывал Daily Storm.





Также он предлагал оптовые поставки китайского чая, хвалился правом на дистрибуцию товаров бренда Supreme и пытался продать Красноярский керамзитовый комбинат. Однако, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», блогер не был ни учредителем, ни руководителем этой организации.





На имя Щепихина было зарегистрировано ИП. В 2012 году он планировал заняться производством напитков, в 2021 году получил разрешения, необходимые в том числе для продажи журналов, работы информагентств и образовательных услуг. Осенью 2024 года ИП ликвидировано.





Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев 4 июня сообщал, что полиция проверяет Щепихина на предмет оскорбления чувств верующих.