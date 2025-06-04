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Зеленский назвал бессмысленными переговоры Украины и России в Стамбуле
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Он заявил, что меморандум, подготовленный Москвой, является «ультиматумом» undefined
Новости

Зеленский назвал бессмысленными переговоры Украины и России в Стамбуле

Он заявил, что меморандум, подготовленный Москвой, является «ультиматумом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «продолжение стамбульских встреч на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно».


Он подчеркнул, что «российские предложения невыполнимы», однако добавил: «Украина готова к встрече лидеров в любое время». 


Киев и его союзники не станут «воспринимать всерьез» подготовленный Россией меморандум с условиями прекращения огня, поскольку считает его «ультиматумом», отметил Зеленский.


Украинский лидер также анонсировал обмен военнопленными 7-8 июня. Москва, по его словам, готова обменять 500 солдат. После этого, предположительно, должен пройти обмен телами погибших. 


В МИД РФ же заявили, что Украина взяла паузу для рассмотрения меморандума РФ. Москва тоже изучит документ Киева. Украинский проект включает, в частности, полное прекращение огня как предпосылку для переговоров и международные гарантии безопасности. Россия же выступает против размещения иностранных контингентов на территории Украины.

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#украина #владимир зеленский #мирные переговоры
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