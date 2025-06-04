Зеленский назвал бессмысленными переговоры Украины и России в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «продолжение стамбульских встреч на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно».





Он подчеркнул, что «российские предложения невыполнимы», однако добавил: «Украина готова к встрече лидеров в любое время».





Киев и его союзники не станут «воспринимать всерьез» подготовленный Россией меморандум с условиями прекращения огня, поскольку считает его «ультиматумом», отметил Зеленский.





Украинский лидер также анонсировал обмен военнопленными 7-8 июня. Москва, по его словам, готова обменять 500 солдат. После этого, предположительно, должен пройти обмен телами погибших.





В МИД РФ же заявили, что Украина взяла паузу для рассмотрения меморандума РФ. Москва тоже изучит документ Киева. Украинский проект включает, в частности, полное прекращение огня как предпосылку для переговоров и международные гарантии безопасности. Россия же выступает против размещения иностранных контингентов на территории Украины.