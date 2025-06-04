Вернувшийся в Россию хоккеист Овечкин подарил Матвиенко свой свитер и клюшку

Хоккеист Александр Овечкин посетил Совет Федерации. Он встретился с председателем палаты Валентиной Матвиенко и другими сенаторами. Об этом сообщила пресс-служба Совфеда.





Матвиенко поблагодарила рекордсмена НХЛ за его успехи, прославляющие Россию в мировом спорте. Она предложила Овечкину подумать, как развивать и популяризировать спорт в России после окончания его карьеры за рубежом.





Овечкин в ответном слове поблагодарил Матвиенко за теплый прием и передал ей на память фирменную клюшку и свой игровой свитер с номером 8.





Овечкин с 2005 года выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) США за клуб «Вашингтон Кэпиталз». 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» он забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате лиги, побив рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки, установленный 29 марта 1999 года.