Захарова заявила, что в ближайшее время Россия передаст Украине шесть тысяч тел погибших военных ВСУ

Российская сторона передаст Украине шесть тысяч тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соответствии с договоренностями в Стамбуле, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Этот процесс начнется в ближайшее время, подчеркнула она.





Киев совместно с Западом приложил немало усилий для срыва очередного раунда переговоров с Россией в Стамбуле, в том числе в ход пошли «террористические методы», сказала Захарова.





Дипломат напомнила об инцидентах с поездами 31 мая и 1 июня в Брянской и Курской областях, когда погибли люди, многие были ранены.





Украина взяла паузу для рассмотрения меморандума РФ, Москва также подробно изучит положения украинского меморандума, также рассказала Захарова.





«Нами был получен проект украинской позиции. Он тоже будет предметно изучен», — отметила дипломат.





Она указала, что Россия намерена ответственно подойти к выполнению всех договоренностей, достигнутых в Стамбуле по итогам переговоров с украинской делегацией.





2 июня Россия и Украина провели второй раунд переговоров в Стамбуле. Встреча делегаций длилась больше часа и велась на русском языке. РФ передала меморандум из двух частей украинской стороне, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию.





Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров подтвердил получение документа и отметил, что на его изучение у Украины есть неделя. Свой вариант меморандума Киев передал Москве ранее.





Стороны также договорились об обмене тяжелобольными и тяжелоранеными военнопленными по формуле «все на всех». Кроме того, Россия в одностороннем порядке передаст Украине шесть тысяч замороженных тел военнослужащих, сообщил Мединский.