Песков подтвердил, что Украина атаковала Крымский мост, но повреждений нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе атаки Украины на Крымский мост ничего не было повреждено. Он подчеркнул, что объект работает в штатном режиме.
Представитель Кремля добавил, что Украина продолжает атаковать мирную инфраструктуру, и «российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности».
3 июня движение по Крымскому мосту дважды перекрывали. Власти республики говорили, что в акватории Черного моря у берегов полуострова наблюдается «вражеская активность».
Один из туристов рассказывал Daily Storm, что был сбит дрон, а его обломки попали на мост.