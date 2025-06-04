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Песков подтвердил, что Украина атаковала Крымский мост, но повреждений нет
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Все работает в штатном режиме undefined
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Песков подтвердил, что Украина атаковала Крымский мост, но повреждений нет

Все работает в штатном режиме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе атаки Украины на Крымский мост ничего не было повреждено. Он подчеркнул, что объект работает в штатном режиме. 


Представитель Кремля добавил, что Украина продолжает атаковать мирную инфраструктуру, и «российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности». 

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3 июня движение по Крымскому мосту дважды перекрывали. Власти республики говорили, что в акватории Черного моря у берегов полуострова наблюдается «вражеская активность». 


Один из туристов рассказывал Daily Storm, что был сбит дрон, а его обломки попали на мост.

#украина #крымский мост #дмитрий песков
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