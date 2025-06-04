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Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова
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Она скончалась после тяжелой болезни на 52-м году жизни undefined
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Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Она скончалась после тяжелой болезни на 52-м году жизни

Сенатор от Мурманской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова умерла на 52-м году жизни. Об этом сообщили ее близкие в публикации на странице политика во «ВКонтакте».

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Татьяна Сахарова (Мирная) родилась в 1973 году в Донецке. Окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. 


С 1996-го по 2012 год работала в Сбербанке. Затем шесть лет занимала должность директора операционного офиса «Североморский» банка ВТБ 24. 


19 сентября 2021 года избрана депутатом Мурманской областной думы от партии «Единая Россия». В том же году стала представителем в Совете Федерации РФ от региона.

#мурманская область #смерть #сенатор
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