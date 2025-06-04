Власти Чечни сообщили о задержании блогера Арега Щепихина

Полиция в Чечне проверяет блогера Арега Щепихина на предмет оскорбления чувств верующих, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.





«Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», — написал чиновник в Telegram, комментируя появившиеся накануне видео, связанные с блогером.





Дудаев сообщил, что, предварительно, действия Щепихина также подпадают под статью 354.1 УК («Реабилитация нацизма»), статью 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера»), статью 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), статью 131 («Изнасилование»), статью 276 («оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ»).





Ранее сотрудники линейного управления МВД России заявили, что проводят проверку на станции Москва-Ярославская после появления в соцсетях видео с мужчиной на Ярославском вокзале.