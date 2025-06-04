Новости
Новости 18+
St
Власти Чечни сообщили о задержании блогера Арега Щепихина
18+
Его высказывания проверяют на предмет оскорбления чувств верующих Коллаж: Daily Storm
Новости

Власти Чечни сообщили о задержании блогера Арега Щепихина

Его высказывания проверяют на предмет оскорбления чувств верующих

Коллаж: Daily Storm

Полиция в Чечне проверяет блогера Арега Щепихина на предмет оскорбления чувств верующих, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. 


«Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», — написал чиновник в Telegram, комментируя появившиеся накануне видео, связанные с блогером. 


Дудаев сообщил, что, предварительно, действия Щепихина также подпадают под статью 354.1 УК («Реабилитация нацизма»), статью 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера»), статью 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), статью 131 («Изнасилование»), статью 276 («оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ»).


Ранее сотрудники линейного управления МВД России заявили, что проводят проверку на станции Москва-Ярославская после появления в соцсетях видео с мужчиной на Ярославском вокзале.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#силовики #арест #чечня #блогер #оскорбление чувств верующих
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...