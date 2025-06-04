Выступает против военной помощи Украине и за диалог с КНДР: новым президентом Южной Кореи стал демократ Ли Чжэ Мен

Новым президентом Южной Кореи стал кандидат от демократов Ли Чжэ Мен. Он победил на выборах с результатом 49,4% голосов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии Республики Корея.





Его конкурент от «Гражданской силы» Ким Мун Су получил 41,15%, Ли Чжун Сок из Партии реформ — 8,34%. Квон Ен Гук от Трудовой демократической партии набрал 0,98% голосов, а независимый кандидат Сон Чжин Хо — 0,1%.





Новый президент пообещал усилить сотрудничество с США и Японией, но отметил, что хочет строить прагматичные отношения с Токио. Он известен своей жесткой позицией к Японии из-за территориальных споров. Кроме того, Ли Чжэ Мен ранее выступал за диалог с Северной Кореей, критиковал политику президента Украины Владимира Зеленского и выступал против оказания военной помощи Киеву.





В 2022 году Ли Чжэ Мен проиграл бывшему президенту Юн Сок Елю с минимальным отрывом менее чем в 1%.





В стране провели досрочные выборы, поскольку в декабре 2024 года Юн Сок Ель попытался ввести военное положение, после этого возле Национальной ассамблеи начались беспорядки. Депутаты не позволили объявить военное положение.





Позже политика заподозрили в государственной измене и злоупотреблении властью. 14 декабря Юн Сок Елю объявили импичмент. Суд выдал ордер на его арест.