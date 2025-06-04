«Москва — на волне. Рыбная неделя»: лакомства со всей России и мастер-классы

География участников охватывает все уголки страны: и Дальний Восток, и Якутию, и Черноморское побережье. На фестиваль приезжают даже иностранцы, чтобы окунуться в атмосферу праздника, организованного для всех желающих.





Гости могут попробовать самые экзотические блюда и лакомства: от сигудая из омуля до леденцов из морошки, арктического мармелада и колбасок из сиговых рыб.





Гастрономическую программу дополняют яркие культурные и спортивные мероприятия: мастер-классы, чемпионаты по рыбной ловле, SUP-карнавал (плавание по воде на SUP-бордах), лекции и сценические выступления.





Кроме того, в зоне фестиваля расположены два рыбных ресторана, торговые шатры, сцена и крайне романтичная экспозиция, где можно увидеть форму российских моряков и научиться завязывать морские узлы.





Стать гостем праздника можно С 30 мая по 8 июня включительно. Площадки работают с 11 утра до девяти вечера. Узнать подробнее о фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» можно на официальном сайте проекта по ссылке.