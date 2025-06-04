В самолете рейса Санкт-Петербург — Якутск загорелся пауэрбанк, девушку госпитализировали с ожогами

Пауэрбанк загорелся во время рейса самолета Санкт-Петербург — Якутск. Владелица устройства попыталась потушить его ногами, после посадки она доставлена в больницу с ожогами ступней. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.





В авиакомпании «Якутия» рассказали, что причиной ЧП «послужило короткое замыкание пауэрбанка, находившегося у одного из пассажиров в ручной клади». Источник задымления был своевременно обнаружен. Сотрудники компании приняли соответствующие меры.





Самолет продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в аэропорту Якутска, отметили в авиакомпании.





В Telegram-канале Управления на транспорте МВД России по ДФО уточняется, что с рейса в медпункт аэропорта Якутска была доставлена 21-летняя пассажирка с ожогами ступни. Девушка пояснила, что во время полета самовоспламенился ее портативный аккумулятор и она пыталась потушить его ногами.





В самолете сейчас работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, проводится проверка. Девушку доставили в ожоговый центр республиканской больницы.