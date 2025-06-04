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В самолете рейса Санкт-Петербург — Якутск загорелся пауэрбанк, девушку госпитализировали с ожогами
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Она хотела потушить воспламенившееся устройство ногами undefined
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В самолете рейса Санкт-Петербург — Якутск загорелся пауэрбанк, девушку госпитализировали с ожогами

Она хотела потушить воспламенившееся устройство ногами

Пауэрбанк загорелся во время рейса самолета Санкт-Петербург — Якутск. Владелица устройства попыталась потушить его ногами, после посадки она доставлена в больницу с ожогами ступней. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.


В авиакомпании «Якутия» рассказали, что причиной ЧП «послужило короткое замыкание пауэрбанка, находившегося у одного из пассажиров в ручной клади». Источник задымления был своевременно обнаружен. Сотрудники компании приняли соответствующие меры. 


Самолет продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в аэропорту Якутска, отметили в авиакомпании.


В Telegram-канале Управления на транспорте МВД России по ДФО уточняется, что с рейса в медпункт аэропорта Якутска была доставлена 21-летняя пассажирка с ожогами ступни. Девушка пояснила, что во время полета самовоспламенился ее портативный аккумулятор и она пыталась потушить его ногами.


В самолете сейчас работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, проводится проверка. Девушку доставили в ожоговый центр республиканской больницы. 

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#якутск #пожар #самолет #чп
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