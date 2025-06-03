Президент Бразилии Лула да Силва: Байден считал, что Россию нужно уничтожить

Бывший президент США Джо Байден считал, что «Россию надо уничтожить», заявил в интервью французской газете Le Monde бразильский лидер Луис Игнасиу Лула да Силва.





По его словам, Европа, долгое время олицетворявшая срединный путь в мире, теперь «присоединилась к Вашингтону и тратит миллиарды на перевооружение». Глава государства отметил, что его это беспокоит.





Лула да Силва назвал ошибкой России начало боевых действий на Украине, но отметил, что «и западные страны несут определенную ответственность».





Сам Байден в феврале 2023 года говорил, что США и Европа не стремятся к уничтожению России и не считают врагами граждан страны. При этом, по словам бывшего главы Белого дома, Москва должна «заплатить» за боевые действия на Украине.