Суд признал владельцев «Леста Игры» и Wargaming экстремистами

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о запрете и признании экстремистской деятельности владельцев компании Wargaming Виктора Кислого и «Леста» Малика Хатажаева. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.





По итогам заседания, прошедшего 3 июня, суд постановил передать в доход государства доли всех трех юрлиц издателя «Мира танков» и «Мира кораблей» (ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси»).





Также было принято решение о запрете деятельности объединения Кислого и Хатажаева в связи с осуществлением экстремистской деятельности.





Судебный акт не распространяется на группу компаний «Леста», ее контрагентов и клиентов, в том числе пользователей компьютерных игр, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





По словам собеседника издания, решение суда не повлечет прекращения работы игр «Мир танков» (World of Tanks), «Мир кораблей» (World of Warships) и Tanks Blitz.





Источник добавил, что причиной для запрета и признания экстремистской деятельности Кислого и Хатажаева стала материальная поддержка Киева. По его данным, за счет своих доходов они финансировали фонды, специализирующиеся на закупке снаряжения для Вооруженных сил Украины.





Разработчик и издатель компьютерных игр Wargaming объявил об уходе из России в апреле 2022 года. Права на игры World of Tanks и World of Warships были переданы «Лесте». В апреле 2025 суд наложил арест на три основные юрлица «Леста Игры». Взыскателем по делу выступила Генпрокуратура.