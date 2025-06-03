«Дрон сбили, а обломки попали на мост»: туристы и местные жители — о том, что произошло на Крымском мосту

Служба безопасности Украины 3 июня написала, что ее агенты якобы заминировали и взорвали подводные опоры Крымского моста. Однако туристы, направляющиеся на полуостров на поезде, и местные жители региона назвали эти сведения ложными. Они рассказали Daily Storm, что взрыва не было: над мостом был сбит беспилотник, обломки которого упали, из-за чего движение транспорта пришлось ограничить.





Пенсионер, направлявшийся в Алушту по социальной путевке, простоял в Тамани три часа, хотя по расписанию остановка должна была длиться всего 30 минут.





«Да ничего не взрывали, все нормально, там просто прилетел дрон, его сбили, обломки попали на мост, поэтому нас всех на три часа задержали. Мы стояли долго, пока они там все проверили, машин легковых тьма собралась. Сейчас уже частично открыли. Я смотрю, пока разбираются, по мосту мало едет, сначала одна, потом через минут пять другая едет потихоньку», — говорит он.





К тому, что мост часто перекрывают, крымчане давно привыкли, поэтому новость их не удивила. Более того, предупреждения о массовой атаке или опасности не было, говорят они.





«Ну, вообще перекрывают мост часто, но там не всегда стоишь, может и повезти. Если дроны летят, например, опасность какая-то, то стоять придется долго: и машинам, и поездам. Но иногда и прокатывает. Мы вот ездили несколько раз, все нормально было, а бывает, ночью часто ждешь долго. Когда атака идет, не пускают, конечно», — уточнила местная жительница.





По словам людей, сейчас уже все спокойно, но движение транспорта на мосту затруднено, так как сначала водители обязаны пройти досмотр.





«Официальной информации о том, что мост перекрыт, не было. Перекрывают его только непосредственно перед атакой. Водителей часто останавливают. Это нормальная практика. Периодически закрывают мост, потом открывают. Почему говорят, что перекрытие? Потому что выглядит так. Непонятно, сколько это по времени продлится: там сейчас просто как обычный затор, несколько видов очередей, досмотр, а так все штатно», — объяснил военнослужащий.





Российские источники ранее говорили о работе ПВО над Крымским мостом в это же утро и сбитом беспилотнике. Днем 3 июня движение по дороге также было закрыто. Позднее появилось сообщение, что движение на мосту восстановлено.