Великобритания пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»

Британское правительство угрожает подать в суд на российского бизнесмена Романа Абрамовича из-за денег, которые предприниматель получил от продажи принадлежавшего ему лондонского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на совместное заявление министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми.





Абрамович продал «Челси» в 2022 году вскоре после того, как попал под санкции Великобритании. После этого по поручению бизнесмена был создан благотворительный фонд, куда поступили все средства с продажи «Челси», а именно 4,25 миллиардов фунтов стерлингов.





Сейчас средства заморожены на банковском счете в Великобритании, и Абрамович не может получить к ним доступ. Однако юридически они по-прежнему принадлежат ему.





Предполагалось, что часть из этих доходов (2,5 миллиарда фунта стерлингов) направят на помощь пострадавшим от боевых действий на Украине, а оставшиеся 1,75 миллиардов фунтов стерлингов будут потрачены на развитие «Челси».





Разногласия заключаются в том, кто именно получит 2,5 миллиарда фунта стерлингов. Британские власти хотят, чтобы средства были потрачены только на Украине, в то время как Абрамович настаивает на том, чтобы деньги пошли на помощь всем пострадавшим в ходе СВО.