«Москва — на волне. Рыбная неделя»: семейный отдых с рыбным вайбом в центре столицы

Любимое занятие детей на всех фестивалях в рамках проекта «Лето в Москве» — карусели, которые работают бесплатно. Пока малыши наслаждаются аттракционом, взрослые могут попробовать деликатесы из рыбы и морепродуктов. Рыбка, томленая с луком, каперсами, маслинами, помидорами и ароматными специями — даже звучит очень вкусно!





На площадке на площади Революции есть приятная зона отдыха с уютными креслами. А интерьер напоминает о море. Если у вас отпуск не скоро, то поход на фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» — шанс перенестись на пляж. Ароматы здесь такие морские!





Гости фестиваля отмечают приятную атмосферу и вкусное мороженое. Многие из них приходят с детьми, чтобы хорошо провести время всей семьей.





Подробнее о мероприятиях фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» можно узнать на официальном сайте.