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«Москва — на волне. Рыбная неделя»: семейный отдых с рыбным вайбом в центре столицы
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Пока дети катаются на карусели, взрослые угощаются деликатесами из рыбы и морепродуктов undefined
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«Москва — на волне. Рыбная неделя»: семейный отдых с рыбным вайбом в центре столицы

Пока дети катаются на карусели, взрослые угощаются деликатесами из рыбы и морепродуктов

В центре Москвы продолжается фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». До 8 июня гостей ждут кулинарные шоу, лекции, концерты и развлечения для всей семьи. На площади Революции угостили вкусной ухой, которую приготовили повара из разных стран. Наварили аж 150 литров супа. Хватило всем!

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Любимое занятие детей на всех фестивалях в рамках проекта «Лето в Москве» — карусели, которые работают бесплатно. Пока малыши наслаждаются аттракционом, взрослые могут попробовать деликатесы из рыбы и морепродуктов. Рыбка, томленая с луком, каперсами, маслинами, помидорами и ароматными специями — даже звучит очень вкусно!


На площадке на площади Революции есть приятная зона отдыха с уютными креслами. А интерьер напоминает о море. Если у вас отпуск не скоро, то поход на фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» — шанс перенестись на пляж. Ароматы здесь такие морские!


Гости фестиваля отмечают приятную атмосферу и вкусное мороженое. Многие из них приходят с детьми, чтобы хорошо провести время всей семьей.


Подробнее о мероприятиях фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» можно узнать на официальном сайте.

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