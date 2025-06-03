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СК назвал терактами подрывы мостов в Брянской и Курской областях
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По данным следствия, взрывы были организованы по заданию Украины undefined
Новости

СК назвал терактами подрывы мостов в Брянской и Курской областях

По данным следствия, взрывы были организованы по заданию Украины

Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.


Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию Киева, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан, отметили в СК.


В результате терактов погибли семь человек, еще 113, среди которых есть дети, пострадали. Им оказывается медицинская помощь.


В ходе первоначальных следственных действий правоохранители изъяли части взрывных устройств и иные вещественные доказательства. Также следователи допросили свидетелей, потерпевших и сотрудников ОАО «РЖД».


В ночь на 1 июня железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области обрушился на автомобильную дорогу. В результате пострадали машинист и два его помощника.


Также вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд. По данным местных властей, погибли семь человек, в том числе машинист Павел Мишин, пострадали 104 человека.

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