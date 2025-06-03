СК назвал терактами подрывы мостов в Брянской и Курской областях

Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.





Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию Киева, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан, отметили в СК.





В результате терактов погибли семь человек, еще 113, среди которых есть дети, пострадали. Им оказывается медицинская помощь.





В ходе первоначальных следственных действий правоохранители изъяли части взрывных устройств и иные вещественные доказательства. Также следователи допросили свидетелей, потерпевших и сотрудников ОАО «РЖД».





В ночь на 1 июня железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области обрушился на автомобильную дорогу. В результате пострадали машинист и два его помощника.





Также вечером 31 мая в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд. По данным местных властей, погибли семь человек, в том числе машинист Павел Мишин, пострадали 104 человека.